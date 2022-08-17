睇中246呎可間兩房　用家鋤價30萬購單幢樓　四球有找｜單位直撃

樓價回調，一手盤低開，市場重現400萬元以下上車盤！深水埗單幢物業嘉利閣一伙「迷你」兩房戶，放盤三個月、累減30萬至390萬元沽出。賣家持貨近四年，惟物業未能累積升幅，若連同雜費計料需「明賺實蝕」離場。

利嘉閣地產聯席董事梁錦豪表示，是次成交為深水埗單幢盤嘉利閣高層A室，實用面積約246平方呎，屬兩房間隔，外望市景。業主因有意換樓，於三個月前開始放盤，叫價420萬元，最後累減30萬或7%至390萬元沽出，呎價約15,854元。

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「五門歸心」則 246呎可間兩房

據了解，新買家見物業位置算方便，亦是市區少有約400萬元以下的住宅盤，議價四、五次後獲業主減價30萬元，故拍板入市。單位面積雖細小、只有不足250平方呎，但仍然可分間兩房，每間房的面積約為30平方呎，且窗戶多、採光足，開則屬「五門歸心」。從相片可見，單位經過翻新，有簡單裝修。

而單位原業主於2018年底以約380萬元購入上址，持貨近四年，現帳面僅獲利10萬元，若連同稅項雜費計， 屬「明賺實蝕」。

嘉利閣位於東京街56至58號，鄰近西九龍中心，單幢設計，提供35個單位，於1990年6月開始入伙，樓齡約32年。梁錦豪補充，嘉利閣目前約有5個二手放盤，入場價由390萬元起。