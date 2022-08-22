投資者沽利奧坊．凱岸一房　4年帳蝕50萬｜單位直撃

大角咀利奧坊．凱岸新錄一宗蝕讓成交，據悉業主因有換樓打算，遂決定沽出利奧坊．凱岸一房戶，持貨約四年帳面蝕讓約50.3萬元。

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，是次成交為，利奧坊．凱岸1座中層J室，實用面積約249平方呎，屬一房間隔，座向北，可望泳池園景。原業主為投資者，單位曾作收租，因最近有意換樓，決定沽出上址套現作準備。

↓↓ 利奧坊．凱岸成交單位直撃↓↓

放盤一個月低估價7%易手

曾家輝續指，單位於一個月前以約585萬元「蝕讓價」放盤，即獲外區客洽購，最終減價15萬元或2.6%，至約570萬元沽出，呎價22,892元。 新買家為首置客，睇樓兩次後決定拍板買入。據個別銀行就上址的估價約618萬元，即新成交價較估價低48萬或7.7%。

資料顯示，業主於2018年7月以約620.3萬元購入上述單位，持貨約四年，現帳面蝕讓約50.3萬元，貶值約8%；如計及當時入市繳稅約20萬元，及買賣兩次的佣金共約11.9萬元，料實蝕約82萬元，不過，由於單位早前曾作收租，相信租金可抵銷部分蝕幅。

利奧坊．凱岸為利奧坊系列的第二期，於2020年4月入伙，至今僅兩年多。整個利奧坊系列合共有7期項目。