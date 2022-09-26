新盤周末8宗成交　連續三周錄單位數　滿名山洋房逾8100萬沽

過去周末未有全新盤開售，一手交投淡靜，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（24、25日）兩日一手市場錄得約8宗成交，與對上一周的9宗相若，已連續三個周末出現單位數成交。



豪宅市場仍有價有市，嘉里（0683）旗下屯門掃管笏滿名山，招標沽出一伙名庭H5號洋房連車位，成交價為8,154萬元，呎價約28,501元。該洋房屬四房間隔，實用面積2,861平方呎，連2,098平方呎花園、1,106平方呎天台、146平方呎平台及車位。資料顯示，洋房連傢具及裝修一併出售。

萬科上源洋房4655萬沽出

同位於屯門掃管笏、由萬科香港發展的上源，亦錄得一宗洋房成交。涉及為第五號洋房，實用面積2,743平方呎，連679平方呎花園及500平方呎天台， 成交價4,655萬元，呎價為16,970元。據悉，上源現時僅餘最後一伙洋房待售。

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔新盤林海山城亦錄得成交，涉及為12座3樓B室，實用面積1,173平方呎，屬三房間隔，成交價為2,028萬元，呎價約17,289元。資料顯示，買家採用90天現金付款計劃。項目自上月開售至今，暫沽出9伙，合共套現約2.55億元。