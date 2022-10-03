新盤周末51宗成交　 恒地ONE INNOVALE - Bellevue佔逾九成

過去周末再有新盤展開次輪銷售，一手交投略為回升。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（1、2日）兩日一手市場錄得約51宗成交，與對上一周的8宗成交明顯上升。其中， 恒地ONE INNOVALE - Bellevue次輪銷售佔周末成交逾九成。

恒地（0012）旗下粉嶺北項目2期ONE INNOVALE - Bellevue ，昨日（2日）次輪銷售155伙，當中以價單形式推售143伙，項目即日沽出47伙，佔價單可售單位總數逾3成。總計項目2期開售至今累計售出282伙，套現逾14.3億元。發展商亦表示，項目1期ONE INNOVALE - Archway則累售出594伙，套現約28.9億元。

新地NOVO LAND 1A、Wetland 3期、飛揚各沽一伙

另外，其他新盤亦錄得零星成交。 當中， 新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A 期亦於周末沽出一伙，涉及單位為第2座21樓A1室，實用面積701平方呎，屬三房間隔，成交價為1,024.8萬元。同系，天水圍Wetland Seasons Bay 3期亦沽一伙，涉及單位為第6B座9樓B6室，實用面積667平方呎，屬三房間隔，成交價為1,029.2萬元。

由長實（1113）及新地合作發展的屯門飛揚第一期，亦於周末沽出一伙，涉及單位為第1座21樓H室，實用面積266平方呎，屬一房間隔，成交價為442.7萬元。