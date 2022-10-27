陳海潮：本港息口短期勢再升　料全年樓價瀉11%　十九年來最傷

差估署今日（27日）公布，今年9月份私人住宅售價指數報362.1點，較8月的369.7點再跌2.06%，連跌四個月、兼創自2018年12月以來的46個月最大單月跌幅。今年第三季樓價指數跌了5.16%，首九個月則累跌8.07%，比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累跌9.04%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續下跌，而《施政報告》未有針對放寬「辣招」措施，料第四季樓價再跌3%。



陳海潮指，9月份差估署樓價指數已跌至2019年2月以來的44個月、即逾三年半新低，9月份指數主要反映8月中旬至9月上旬的實際市況，當時疫情不斷升溫至突破萬宗水平，而本地銀行亦陸續調升H按封頂息，市場成交淡靜，致使業主減價求售，加大樓價跌幅。

料10月樓價再跌1.5% 跌勢可望收窄

9月下旬，美國再次大幅加息四分三厘，本港亦在四年以來首度加息八分一厘，令香港正式踏入加息周期，幸好隔日金管局隨即調低承造按揭壓力測試一厘，算是對沖了加息的影響，不過整體市場氣氛依然淡靜，陳海潮預料，下次公布的10月份樓價指數有機會再錄得1.5%的跌幅，跌勢可望有所收窄。

展望11及12月份，陳海潮指，由於《施政報告》未有對樓市「減辣」，專才置業退稅在跌市中的短期效力有限，未能激活樓市；反之，下周美國再度議息，料維持較大加幅，本港息口亦料再升，而短期內「0+0」檢疫限制恐難放寬，故整體樓價在第四季料再跌3%，而全年樓價料跌達10.81%，將是繼2003年下跌11.87%後，十九年來最大的按年跌幅。