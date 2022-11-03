美國加息｜聯儲局再加息0.75厘　中原：料港按息將升至3厘水平

美國聯儲局凌晨宣布2022年第7次議息結果，宣布上調聯邦基金利率0.75厘至3.75%至4%，符合巿場預期。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國年內累積加息幅度增至3.75厘，樓按相關的1個月港元拆息昨日報3.21%、貼近14年新高水平，已明顯高於市場按息介乎2.625%至2.875%。

她指，目前H及P差距已收窄至約2厘，低於過往平均達3厘以上，銀行已有再加P壓力，料P加幅可達0.25%，屆時按息將升達3厘水平，介乎2.875%至3.125%。巿場預期美國將會於12月再加息，而加幅或會收窄，相信港息年內將會維持在3厘附近水平。

若港P加0.25厘，月供將增幅3.3%，兩次加P月供累增5%。（廖雁雄攝）

聯儲局主席鮑威爾於議息後新聞發布會上表示，接下來的兩次議息會議上可能會放緩加息速度。王美鳳指，美國面對歷史性高通脹表明續以加息應對，但接連大手加息加上市場憂慮美國面臨經濟衰退問題，年內餘下十二月加息幅度料降至0.5厘，聯邦基金利率年底將達4.5厘（4.25%-4.5%區間）；雖然美國預期息率水平或高於預期，但相信明年美國加息步伐將會放緩及步入尾聲。

若港P加0.25厘 月供增幅3.3%

以30年期計，若P加0.25厘，月供增加3.3%，每100萬元按揭額增加134元，以平均按揭額約元500萬為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供將增加667元至21,013元，加幅3.3%；累計年內兩度加P加幅達0.375厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約200元，加幅5%，平均按揭額500萬元為例，月供增加接近996元。

若港P加0.125厘 月供增幅1.6%

以30年期計，若P加0.125厘，月供增加1.6%，每100萬元按揭額增加66元，以平均按揭額約500萬元為例，以市場按息2.725%加至2.975%計，月供增加332元至20,678元、加幅1.6%；累計年內兩度加P加幅達0.25厘，每100萬元按揭額、30年期計，每月供款增加約133元、 加幅3.3%，平均按揭額500萬元為例，月供增加約665元。