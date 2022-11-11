按證公司定按息率增0.25厘 　500萬貸款額每月供款多700元

香港按揭證券有限公司（按證公司）最新公佈，11月15日起的定息按揭申請，10年期年利率將調整至4.25%、15年期年利率調整至4.4%、20年期年利率調整至4.55%，較10月份年利率各上調0.25厘，並為今年第8度上調利率。

以500萬元貸款額，年期為25年為例，若以最新11月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為27,087元、27,509元及27,934元，較10月份的定按計劃，每月供款分別增加695元、701元及707元，升幅均為2.6%。

以500萬元貸款額，年期為25年計算，10年期、15年期及20年期的每月供款均增加2.6%。

定按計劃年利率較Ｈ按及Ｐ按高逾1厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲年內已連續6次加息，合共已加3.75厘，而本港多間銀行亦已跟隨加息，年內兩度上調最優惠利率（P），合共已加0.375厘。按證公司因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，再次上調定按計劃的年利率，與市面上一般Ｈ按及Ｐ按計劃比較，其實際按息仍高出１厘以上，吸引力相對地低。但申請人毋須符合壓力測試要求，入市門檻相對較低，因此仍會吸引部分人士如早前選用發展商按揭並考慮轉按至傳統銀行選用。

經絡曹德明料聯儲局緩和加息步伐

另外，美國10月份消費者物價指數（CPI）按年升7.7%，升幅低於預期。通脹增長放緩，市場預期聯儲局將緩和加息步伐，曹德明料12月美聯儲加息幅度約0.5厘左右水平。香港方面，金管局自5月開始41度接錢達2,420.82億元，銀行體系總結餘已降至960.98億元，創自2020年6月9日（957.68億港元）的近2年半新低，一個月同業拆息連續15個工作日維持3厘以上水平，曹德明認為，美國息口及香港拆息上升，銀行結餘持續下跌，資金成本壓力仍趨增，料按證公司因應自身資金成本將繼續上調定按息率。

中原王美鳳：政府放寛壓測 定按計劃未有優勢

至於中原按揭董事總經理王美鳳表示，定按今年跟隨巿場息率走勢8度上調按息，由於定按提供長達10年至20年定息保障，期內息率上升風險由貸款一方承擔，故此在息率上會較市場浮息按揭高一點，較適合希望長期每月供款固定的人士。

然而，若論其免壓測優勢，在計算上免壓測但仍需符合供款佔入息比率不超於50%之準則，由於定按息率較目前市場按息高出超過1厘，免壓測計算後之最低月入要求反而高於選用市場H按或P按，故此在政府放寛壓力測試後，目前定按計劃對比市場H按/P按已沒有基於免壓測之優勢。