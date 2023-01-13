規劃署不反對科學館、歷史博物館擴建方案　料獲城規會開綠燈

香港科學館及香港歷史博物館擴建3幢新大樓的發展方案，於去年8月向城規會遞交。規劃署對該方案表示不反對，預計今日城規會審議時可獲開綠橙。

規劃署：提升尖沙咀文化活力

規劃署表示，該方案提及的放寬建築物高度限制符合博物館的規劃意圖，又指新擴展方案符合政府支持博物館發展、擴大觀眾群及進一步推廣教育、歷史、藝術及文化的政策措施，同時也可提升尖沙咀的文化活力。署方又指，新擴展方案與周邊環境並無矛盾，而且未會構成負面視覺影響。

↓↓擴建計劃3幢新大樓模擬圖↓↓

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上述項目涉及兩個地盤，包括科學館道2號（1號地盤）及漆咸道南100號（2號地盤），佔地分別約2萬及8.59萬平方呎。其中1號地盤擬建一幢樓高5層的大樓，涉約10.22萬平方呎，該大樓最頂層三層將作為博物館展覽廳，低層一層將用作教育設施。

而2號地盤則建兩幢樓高5層的大樓，涉約25.6萬平方呎，其中2B地盤將建一幢圖型的建築物，最頂三層均為博物館展覽廳，而2A地盤最頂三層為展覽廳及寫字樓用途，兩大樓地下位置則用作教育用途。至於三幢新大樓的天台亦會設置無障礙天台花園。

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完成擴建後涉5幢大樓 總面積共71萬呎

該三幢新大樓的主天台高度介乎主水平基準上36.25米至38米，若計及上層天台則達41.75米至45.8米。不過目前指定為「博物館」用途的土地範圍內，最大上蓋面積為60%，建築物高度限制為 30米，而該地段並無規定的最高准許地積比率。

科學館及歷史博物館分別於1991年落成啟用及1975年成立。在上述三幢新大樓擴建完成後，整個香港科學館及香港歷史博物館的總樓面面積將會升至71.51萬平方呎，涉及5幢大樓。