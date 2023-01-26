美聯：農曆新年一周35屋苑錄81宗成交　創近十二年來同期新高

受惠於中港通關等因素，樓市氣氛持續向好，與近年農曆新年同期相比，今年宗數大幅超越去年同期。美聯指出，過去一周（1月16日至22日）適逢農曆新年初一假期，全港35個大型屋苑共錄81宗買賣，與去年同期正值農曆新年假期一周（22年1月31日至2月6日）34宗增加約1.38倍，追平2011年紀錄並創近十二年同期新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以按周計算，受農曆新年假期影響，上周35屋苑宗數較前一周（1月9日至1月15日）123宗減少約34.1%；惟較去年平均每周約64宗仍高出約26.6%。

過去一周適逢農曆新年初一假期，全港35個大型屋苑共錄81宗買賣，按年增加約1.38倍。（美聯資料）

若將35屋苑按三區劃分，三區交投同見下挫，其中九龍區跌幅最大。區內10屋苑錄22宗，按周減少約42.1%。當中黃埔花園及德福花園分別減少6宗及3宗，海逸豪園及又一居齊減2宗，美孚新邨、維港灣、匯景花園及東港城各減1宗；區內只得麗港城增加1宗，導致上周九龍區宗數顯著下挫。

九龍區10屋苑錄22宗買賣 按周跌42%

新界區方面，區內17屋苑上周錄34宗，按周亦下跌約41.4%。當中麗城花園及盈翠半島齊減4宗，荃灣中心、浪翠園、新港城及嘉湖山莊同減3宗，綠楊新邨、沙田第一城及花都廣場各減2宗，灝景灣減少1宗；而區內只得愉景灣及大埔中心分別增加2宗及1宗，難阻新界區上周交投大減。

至於港島區8屋苑上周錄25宗，按周減少約7.4%，跌幅相對輕微。其中海怡半島減少5宗，康怡花園及杏花邨分別減少4宗及2宗；反觀，太古城增加7宗，南豐新邨及鯉景灣各增1宗，帶動港島區上周宗數輕微減少。