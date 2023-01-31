畢架．金峰累售36伙　本周六推22伙分層戶招標

遠東發展（0035）沙田嶺畢架．金峰，去年起推出招標，遠東發展地產總裁方文昌今（31日）表示，項目至今累沽出36伙，套現近8億元。目前尚餘26伙分層單位及4個洋房待售。發展商今日開放一伙現樓示範屋，為2號洋房，明日（1日）起供預約參觀。



周六招標22伙 戶戶逾千呎

發展商今日又上載最新銷售安排，落實本周六（24日）推22伙分層單位招標，至今年4月30日止，每日招標。涉及單位分布在第一座6樓至10樓，實用面積由1,019呎至1,337平方呎，包括三房一套及三房兩套間隔。

洋房售價參考九龍塘、新界東豪宅

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，由於項目位於九龍塘與沙田之間，故洋房的意向價則會參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房成交價。此外，集團第四季擬推合作項目啟德4B區4號，及西貢蠔涌項目。

為配合項目銷售部署，遠東委託中原地產作為項目獨家代理。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，隨着香港逐步解除防疫措施，以及正式落實與內地通關，他預計，2月底開始，內地投資者將來港入市，該類實力買家目標為一手新盤及中高價豪宅，料2023年私樓樓價有望升15%。