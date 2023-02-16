大角咀利奧坊．壹隅周日賣15伙　折實價565萬起

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅落實本周日（19日）發售15伙，折實入場費564.78萬元起。

該15伙包括2伙兩房及13伙一房單位，實用面積由265至447平方呎，價單訂價由613.9萬元至1302.9萬元，價單呎價由23,166元至29,148元，折實售價由564.78萬元至1120 .49萬元，折實呎價由21,312元至25,067元。

當中，最平入場單位為1座7樓J室，實用面積265平方呎，屬一房間隔，扣除最多8%折扣後， 折實售價564.78萬元。

利奧坊．壹隅至今累售342伙，佔可售單位384伙約89%，套現約22億元

利奧坊．曦岸同日賣2伙

另外，同系利奧坊．曦岸亦同日賣2伙，涉及1伙兩房及1伙一房單位，實用面積由260平方呎至382平方呎，價單訂價由821.2萬元至1078.6萬元，價單呎價由28,236元至31,585元，折實售價由739.08萬元至970.74萬元，折實呎價由25,412元至28,426元。

總結，「利奧坊」系列至今共售出1,709伙，佔可發售單位1,788伙約96%，套現約103億元。當中，利奧坊．壹隅至今累售342伙，佔可售單位384伙約89%，套現約22億元；利奧坊．曦岸至今累售453伙，佔可售單位471伙約96%，套現約30億元。