周末新盤約70宗成交　海璇兩房4360萬售　睿峰連沽6伙

過去周末一手未有全新盤推出，市場以貨尾成交主導，據統計，周末（18、19日）兩天錄得共約70宗一手成交，按周回落約一成半。



其中，信和旗下3個合作項目，周末兩日連沽6伙，套現約7,397萬元。6伙分布在西南九龍長沙灣維港滙 II、日出康城凱柏峰 II、以及錦上路站柏瓏 II。

另由VMS鼎珮持有的長沙灣睿峰，過去兩日連錄6宗成交，包括一房及兩房戶，成交金額近5,900萬元，平均成交呎價22,568元。

澐璟連沽兩伙、套現逾6400萬

新地（0016）旗下北角現樓海璇，錄得今年首宗一手成交，為1B期第5A座22樓A室、屬特色戶，透過招標以4,360.5萬元沽出，單位實用面積765平方呎、兩房連儲物房間隔，設583平方呎天台及133平方呎平台，呎價約5.7萬元，買家成交期180日，獲送贈部分傢具及3.8萬元回贈等。

華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德澐璟，兩日沽兩伙，套現約6,463.8萬元，成交分別為第6座26樓B室及同座33樓A室，成交價分別2,550萬及3,913.8萬元，呎價32,650元及41,197元。