蔚藍東岸周五賣163伙　首推海景四房戶招標　海茵莊園同日推18伙

一手市場有多盤醞釀推出，其中，五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸，亦將展開新一輪銷售，新近公布新銷售安排第9號，定於本周五（24日）新一輪發售163伙，包括119伙價單發售，以及44伙招標發售。

而是次推出招標單位中，包括8伙首度推出的第1座A室、B室，均屬四房海景標準戶，實用面積由1,252至1,329平方呎，望維港海景。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，項目同時推出新一張價單、4號價單，共69伙，戶型涵蓋一至三房，一律望海景。戶型分布方面，包括一房單位有一伙，兩房單位佔41伙，三房單位27伙，實用面積318至845平方呎，價單定價856.7萬至2,554.9萬元，價單呎價25,869元至31,039元。

新推69伙 折實呎價由21471元起

價單提供6種付款辦法，最高17%折扣，折實售價由約711萬至2,120萬元，折實呎價由21,471元至25,762元。

發展商又為買家提供代繳從價印花稅優惠，上限為樓價3.75%。如不需要發展商代繳從價印花稅，價單定價可即獲額外3.75%折扣優惠。此外，發展商又提供17,520小時、即兩年泊車優惠。

蔚藍東岸於2020年11月公布首批138伙，折實平均呎價1.77萬元，當時折實最平售489萬元起。

海茵莊園本周五再賣18伙。

另外，九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，亦落實周五（24日）發售18伙貨尾，分布在第一及第二座，當中一房佔15伙，兩房佔3伙，實用面積為300及428平方呎，折實售價由520.5萬至726.4萬元，折實呎價由16,626元至18,853元。

海茵莊園2月至今累沽49伙，套現逾2.8億元。全盤自2021年10月推出至今累售出613伙，佔全盤單位總數1,556伙的39%。