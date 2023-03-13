周末新盤錄217宗成交　NOVO LAND佔近八成　海茵莊園再沽7伙

周末再有大型新盤進行銷售，刺激成交量，連同貨尾成交計，周末（11、12日）兩天錄得約217宗一手成交，較上周約415宗回落47.7%。當中，新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期周日進行第三輪銷售賣189伙，即日沽172伙，佔周末總成交量約79%。



3月截至12日止，一手市場已累錄逾1,100宗成交，超越上月全月的900多宗，亦為近七個月以來單月再破千宗水平。



NOVO LAND 2B期開售九日沽逾690伙

NOVO LAND第2B期周日展開第三輪銷售189伙，即日沽出172伙。當中，有兩組大手客連購兩伙，分別涉資逾1,000萬及1,600萬元。 發展商表示，NOVO LAND 2B期開售九日，累沽出逾690伙，套現逾40億元。連同NOVO LAND 1A及1B期，全盤不足八個月累售出2,200伙，吸金逾137億元。

此外，由麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residenc，周六首輪開賣56伙，據市場消息指，暫沽出3伙，惟相關成交未有顯示於一手成交紀錄冊。

海茵莊園周末再沽7伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園周六推售26伙，兩日沽出7伙，實用面積284至428平方呎，成交價550.2萬至801.3萬元，呎價18,722至20,787元。項目3月至今暫售出31伙，套現近2億元。今年1月至今則暫沽出120伙，套現近7億元。

ONE INNOVALE - Archway分層戶沽清

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE亦錄成交，當中第一期ONE INNOVALE - Archway沽出最後一伙分層單位，涉及為B座11樓21室，實用面積329平方呎，成交價為473.18萬元，呎價14,382元，目前尚餘9伙連天台特色戶待沽。

另外ONE INNOVALE-Bellevue亦沽出3伙，套現約1,593.7萬元。涉及單位實用面積323及438平方呎，成交價453.56萬至685.21萬元，呎價14,042至15,644元。

此外，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟亦沽出一伙，為6座11樓A室，實用面積948平方呎，屬三房間隔，成交價2,999萬元，呎價約31,635元。