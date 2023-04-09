海茵莊園復活節假期沽9伙　邀羽壇一哥伍家朗體驗會所設施

九龍建業（0034）將軍澳新盤海茵莊園於復活節假期舉行多場活動，其中，周末於會所舉行「Give Me Five！ 伍家謙 x 伍家朗 」，找來世巡賽冠軍、香港羽壇一哥伍家朗，以及知名體育記者伍家謙同場較量籃球及羽毛球，伍家朗更向現場觀眾交流羽毛球球技。

香港羽壇一哥伍家朗在活動上表示，選擇屋苑時，會所最好是有羽毛球場以及多元化的設施，除了可以游水、做gym（健身）外，亦希望有舒服的空間可以看書及休息，舒緩自己經常出外比賽的壓力。

至於伍家謙則表示，自從有小朋友之後，愈來愈覺得會所的重要性，因為可以讓小朋友盡情放電，自己便有時間可以分身做其他工作及休息。兩人在參觀海茵莊園後均，大讚會所設施夠多及適合不同人士。

海茵莊園周六（8日）推出8伙特色戶招標，涵蓋開放式戶至一房戶，面積183至265平方呎，兩日共錄6宗成交，呎價由2萬至2.1萬元，包括兩伙特色平台單位，套現約3,100萬元。而復活節假期間（4月5日至4月9日）合共賣9伙，套現逾4,500萬元。

項目至今累售逾700伙，套現約42億元，佔全盤單位總數1556伙的45%。