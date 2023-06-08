維港1號昨加推124伙　折實入場829.8萬起　推專才付款辦法

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號昨日（7日）突加推7號價單，涉及124伙，折實平均呎價25,944元，折實入場為829.8萬元起，暫未公布最新銷售安排。



該批加推單位戶型涵蓋一至三房，當中一房佔46伙、兩房佔62伙、三房佔16伙，實用面積，由329至643平方呎。價單定價由1,005.9萬元至2,180.5萬元，呎價由27,677元至34,070元。扣除最多17.5%折扣後，折實售價由829.8萬元至1,798.9萬元，折實呎價由22,832元至28,108元。 當中，入場單位為2B座1樓B室，屬一房間隔，實用面積329平方呎，折實價829.8萬元。

推專才付款辦法 指定單位獲3%至4%折扣

另外，新價單亦新增專才付款辦法，為價單指定單位提供樓價4%及3%折扣。當中使用「360天專才靈活付款辦法」的買家繳付5%臨時訂金後，需於120日內多繳付樓價5%，其餘90%可於期後360日內繳付。 而「360天專才靈活備用二按貸款付款辦法」提供最高金額為樓價20%，而一按加二按貸款金額不可超過樓價80%。

至於維港1號自2021年中開售後，累沽出622伙吸金約73.5億元。