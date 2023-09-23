屯門凱和山首輪開售158伙　暫沽36伙　姊妹客846萬買兩伙一房自用

由路勁（1098）及深圳控股發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目凱和山，今日（23日）進行首輪銷售合共158伙。市場消息指，該盤昨截票，共收超過3,000票，超額認購18倍。



12：40 市場消息透露，截至中午12時40分，凱和山暫沽約36伙。

市場消息透露，截至中午12時40分，凱和山暫沽約36伙。

11：40 中原：姊妹客846萬買兩伙一房

中原高級資深營業董事陳忠浩表示，屯門凱和山今天首輪開售，該行客人以用家為主，佔9成，大部份屬年青人。客戶主要來自同區及新界西，而新界東、港島及九龍客各佔1成。由於項目樓價吸引，且屬短期樓花，故受到不少用家青睞。昨天金管局放寬高成數按揭至樓花新盤，今天正式開售的凱和山即時受惠，首批所有單位均符合高成數按保條件，買家能即時受惠，預期措施對項目銷情有利。

他指出，A組時段成功抽中頭籌，客人是兩姊妹，購入兩伙一房單位自用，即供價折實共約846萬元。陳忠浩指，金管局新近放寬樓花按保門檻，相信是撤辣第一招，有穩定市場心理的作用，惟預計「買糖唔夠甜」，對下行中的樓市實際效用不大。樓市成交繼續以一手主導，預計本月一手成交約500宗。

11：10 美聯布少明料即日沽最多4成

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，市場觀望氣氛濃厚，預期首輪推售單位即日沽出3至4成。他提到，掃管笏凱和山開價吸引，故吸引不少用家入市，佔約9成 ，當中以年輕買家為主，約8成為90後及00後。他預期，項目入伙後，呎租可達35元，租賃回報可達3.5厘，故買家中有1成為投資客。

一手市況方面，他認為市場觀望氣氛濃厚，加上未有大型新盤開售，預期本月一手成交將大幅回落至400宗至500宗水平；二手亦同步受壓，預期按月回落1成多至約2,400宗。

對於政府宣佈放寬樓花按揭措施，他認為對整體大市幫助不大，二手更是零幫助，惟由於選擇「即供」付款方式可減低樓價波動時對買家的影響，故相信往後選擇「即供」比例會大幅上升至7至8成。

10:00 據現場所見，有逾百名準買家抵達樓盤售樓處，正排隊等候前往揀樓。

+ 4

項目於上周四（14日）推出首張價單，涉及140伙，折實平均呎價為11,088元，及後在加推2號價單，提供70伙，折實平均呎價11,478元。明日將進行首輪銷售，提供158伙單位供買家選購，而翌日（24日）會進行10伙單位招標。

凱和山每呎地價6700元 成本價賣樓

資籵顯示，路勁財團於2017年6月以31.69億元，力壓其餘9家財團投得凱和山所在地皮，每呎樓面地價約6,700元，較當時估值上限高出約兩成。

當時路勁基建執行董事、現為集團主席的單偉彪在中標後表示，項目與深圳控股各佔該合營公司50%股權，連同地價在內，預計項目總投資額約50億元，料項目每平方呎成本約1.1萬元（每平方呎建築呎價約4,000元）。以當時說法單偉彪，是次凱和山首批折實平均呎價11,088元，相當於「成本價」推出。

↓↓ 有裝修三房一套連工作間示範單位↓↓