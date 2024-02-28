財政預算案｜測量師︰「有為」政府回應市場　樓價有機會可回升5%

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》 ，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期24年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，相信撤辣後樓市成交會增加，至於樓價方面則認為會保持平穩。張指出撤辣後會有部分租客「由租轉買」及刺激換樓鏈，同時外來投資客亦會重回本港樓市，但指出未來三至四年貨尾量達十萬伙供應，料會抵消撤辣後多出的需求量，樓價料保持平穩。但認為美國息口如預期今年內減息，則樓價有機會可回升5%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

政府回應市場 給予「有為」形象

張翹楚指出，政府現在撤辣為一個好的時機，而最重要是政府給予一個回應市場的態度，形容今屆為「有為」的政府。相信未來北都、明日大嶼等政府，政府會持續回應市場會令到政府推展得比較順利。

各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。