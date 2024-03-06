鰂魚涌THE HOLBORN加推69伙　折實494.69萬起　周六再賣30伙

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN已屆現樓，項目昨日（5日）推出全新價單，共涉69伙，入場單位折實494.69萬起。 另本周六發售30伙，戶型涵蓋開放式至一房。



新加推的69伙包括55伙開放式及14伙一房，實用面積由220平方呎至314平方呎，價單訂價由668.5萬元至1,058.6萬元，價單呎價由29,604元至38,217元，折實售價由494.69萬元至783.36萬元，折實呎價由21,907元至28,280元。

同時發展商亦落實本周六發售30伙，涉及23伙開放式及7伙一房，實用面積由220平方呎至314平方呎，價單訂價由666萬元至1058.6萬元，價單呎價由29,469元至38,217元，折實售價由494.69萬元至783.36萬元，折實呎價由21,907元至28,280元。