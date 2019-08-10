【加強統戰】簽署合約明碼實價　英媒揭大陸向台媒「買新聞」

台媒《中央社》9日引用路透社消息稱，大陸政府至少付費給5間台灣傳媒作新聞置入。報道還指，大陸國台辦設立數間公司協助，會指定新聞報道主題和字數。

台北6月曾舉行「反紅媒」遊行，有數萬人參加。（中央社）

《中央社》報道稱，路透社9日以「買『新聞』：中國大陸利用台灣媒體贏得島嶼人心」（Paid 'news': China using Taiwan media to win hearts and minds on island - sources）為題，報道大陸以金錢影響台媒，試圖推進其統一目的。

據悉，路透社訪問10名台灣記者和新聞部主管，同時取得國台辦簽署的合約文件，確認大陸政府付錢給至少5間傳媒集團，換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報道。不過基於提供文件的這些媒體前任和現任員工要求，報道中並未透露涉事傳媒集團的名字。

路透社以某台灣報紙網站舉例，其報道中介紹一項大陸政府為吸引台資推出的新計劃，稱該計劃有「眾多福利」，大陸「會像對待自己人一樣對待台灣商人」，而且這項獎勵措施是「史無前例」的良機，而非對台灣的一種威脅。

根據一名直接知悉該傳媒運作的人士和路透取得的內部文件，儘管報道以純新聞方式呈現，但實際上是由大陸政府花錢「買」的新聞。

一名知情的台媒人士又表示，某報社刊登兩篇大陸如何吸引台商的專題報道，國台辦支付3萬元人民幣。另一名消息人士則說，該兩篇招商專題的內容在台北新聞部核稿之前，已經過國台辦審批，報道中的受訪者也由大陸中宣部官員挑選過。

台灣「反紅媒」遊行後，國台辦發言人安峰山曾表示，遊行活動是民進黨政府和一小撮台獨勢力，公然抹黑抹紅、打壓迫害客觀報道的媒體，是一種倒行逆施。（資料圖片）

此外，根據3名知情人士說法，路透社所查閲的文件與報道中的付費方，雖然大多與國台辦有關，但其他大陸政府機構也有付費作新聞置入。此外，報道還稱，國台辦設立數間公司進行新聞置入。路透引述5名知情人士指出，該些公司會接觸台灣的新聞機構業務代表，指定新聞報道主題和字數。

根據路透社取得國台辦簽署的合約，以及一名知情人士的說法，該些公司包括位在北京的九洲文化傳播中心（Jiuzhou Culture Communication Center），以及位於廣州的兩岸出版交流中心（Publishing Exchange Center Across the Taiwan Strait，暫譯）

其中一項2017年年初簽署的合約，九洲文化傳播中心支付12.3萬元人民幣，換取某刊物10頁全版全綵報道，推廣某大陸東部省份的投資和觀光。

台灣陸委會副主委邱垂正在接受路透社採訪時表示，大陸利用台灣的新聞自由來傷害台灣新聞自由，這是大內媒體戰的一環。而國台辦暫時未就此事作出回應。

（中央社／路透社）