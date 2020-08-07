美媒：梵蒂岡與北京續簽秘密協議　涉及主教任命及中國教會地位

據《美國之音》報導，羅馬教廷官員表示，梵蒂岡可能於下個月與北京續簽一項協定，該協定規定了主教的任命和中國教會的地位。《美國之音》指，這個協定的大部分內容都屬於保密級別，可能會引起教會中某些人士的不安。 協議支持者認為，協議可以加強羅馬教廷與北京之間的聯繫，梵蒂岡可以在幕後施加影響。而批評人士認為，梵蒂岡對中國侵犯人權的行為視而不見，甚至向中國共產黨政府「叩頭」。

據稱，協議簽署時可能會引起爭議的一點是它對羅馬天主教在中國的運作條件所做的規定。將在今年9月到期的2018年的協議全文至今也沒有公佈過。

梵蒂岡一位官員表示：「該協議對中國的教徒是有益的，它有助於我們保護他們。」他說，該協議之所以非常重要，在於其確保中國天主教徒受到法律保護。作為2018年協議的一部分，雖然教宗方濟各不曾批准，仍然正式承認了由中國政府任命的八位主教。

2019年5月，教宗方濟各在聖伯多祿廣場的每週例行朝見活動上接見上海代表。（AP/資料圖片）

6月，梵蒂岡外交官，同時也是2018年協定的主要談判代表克勞迪奧·馬力亞·切里大主教，首次公開表示該協定正在進行續簽流程。在接受義大利電視頻道TGCOM24的Stanze Vaticane節目專訪時，大主教表示，梵蒂岡與中國關係的基調是「尊重，清晰，共同負責和有遠見的。」大主教補充：「我們正在努力展望未來，且為了實現這樣的未來，我們正在努力建構深切且相互尊重的基礎，我想說的是我們正是在這種意義上開展我們的協商工作。」

不過，在教會內部，對該協議的批評很多。頗具影響力的美國線上天主教報紙Crux的編輯約翰·艾倫（John Allen）表示：「方濟各正面臨越來越大的壓力，外界要求他必須回應中國對人權的各種侵犯，其中包括對於宗教自由的緊縮。」方濟各的批評者說，該協議是羅馬教廷為與北京建立全面外交關係而進行的長期努力的一部分，但梵蒂岡外交官犯了一個錯誤，那就是寄希望于續簽的協議能讓他們對北京施加影響力。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾表示，對2018年協議感痛心，並稱教宗或對中國情況不了解。

而梵蒂岡2018年協議的支持者則認為，教會有責任保護中國1300萬天主教徒。他們認為，通過加強羅馬教廷與北京之間的聯繫，梵蒂岡可以在幕後施加影響。一位不願透露姓名的梵蒂岡外交官表示，「不是所有成就都是通過大喊大叫來完成的。」