結婚16年3女全非親生　綠帽男終成功離婚　前妻淨身出戶還要賠償

2022年3月，長期在外工作的內地人夫陳志顯發現妻子余華（化名）和另一男子同住一家賓館，之後，他對3個孩子進行DNA鑑定，結果發現都不是他親生。陳志顯一怒之下將妻子告上法庭，並要求精神賠償。近日法院調解，兩人確定離婚，余華一方支付賠償款，不再爭房產，淨身出戶，小孩歸屬則尚未宣判。



內媒採訪陳志顯，他表示，自己打算放下此事，開始新生活。 據了解，陳志顯此前受訪時表示，自己決定打名譽侵權官司、離婚官司，向公安機關申請刑事立案，因為「只有讓余華和「小王」吳姓男子受到處罰，他才有勇氣去淡忘傷痛。」



案情指，陳志顯與余華於2007年12月結婚，翌年，余華生下第一個女兒，此後又先後生下了二女兒和三女兒，一直由陳志顯撫養。可是2022年4月和5月，DNA鑒定結果顯示，3個女兒都非陳志顯親生。

陳志顯曾痛苦地說，「養了16年，才知道3個孩子都不是我親生的，結婚前她就懷孕了，不是我的，我是大冤種。」

2023年12月28日在江西省德興市人民法院開庭審理，陳志顯當庭提交了新證據，指妻子2022年11月在上饒市某醫院生下了第四胎女兒，陪產人就是與她有不正當關係的吳某某。

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陳志顯表示，有人向他透露，余華在上饒市某醫院生下了一個女兒。之後，他把消息告訴楊姓代理律師楊律師，隨後楊律師向當地法院申請開具調查令，並和他來到醫院展開調查。病例顯示，余華於2022年11月生下了一名女嬰，病例上有余華、「陳杰顯」二人的簽名，後者還在病例上留下了電話號碼，而該號碼機主是吳某某。2022年7月5日，德興市警方出具的行政處罰決定書載明，余華與吳某某有不正當關係。

陳志顯認為，很大概率是吳某某冒充了他簽名，把「志」錯寫成「傑」了。

據余華的個人社交平台顯示，2023年2月1日，她抱著一名女嬰拍片，並稱：「帶著我的小可愛，一起過元宵。」周二（26日）淩晨，德興市官方一人士更直言，事情發酵成這樣，余華還敢生第四胎，「也是膽子大」。

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