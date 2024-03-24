8歲男童遭撕票　警方緝兇29年拘兩疑犯：2人為夫妻與死者家屬相識

29年前，四川資中縣一名8歲男童在放學後失蹤，家人隨後收到「勒索信」，但男童的遺體最終在一水井中被發現。經查，警方確定涉案有2名疑犯，但他們均已潛逃。

多年來，警方一直堅持追捕。3月23日，資中縣警方宣布此案告破，警方分別在四川和山東將2名疑犯拘捕獲歸案，並透露兩人是夫妻關係。



《紅星新聞》報道，1995年2月28日，資中縣宋家鎮某村村民吳某的8歲兒子吳某峰在放學後失蹤，吳某和家人四處尋找無果。

一周後，吳某在家門口發現一封勒索信，信中內容為兒子在對方手上，讓吳某準備5000元（人民幣，下同）贖金，並威脅不準報警。然而，同年3月13日，吳某峰遺體在宋家鎮某村一水井中被發現。

當年的尋人啟示。（紅星新聞）

當時，資中警方通過調查，確定詹某軍和雷某君有重大作案嫌疑，但兩人早已逃匿。民警反覆梳理兩人的社會關係，也未發現任何有價值的線索。多年來，警方從未放棄追捕兩人，但輾轉多地核查，一直沒有實質性突破。

針對該案，攻堅專班多次前往山東聊城、江蘇無錫等地摸排。經過數百次摸排，今年初，專案民警與無錫警方共同研判後，鎖定一名叫「張小軍」的男子，此人年齡、相貌等與詹某軍高度吻合。通過走訪調查，民警確定「張小軍」就是潛逃29年的詹某軍。

案發現場。（紅星新聞）

此外，通過前期調查，警方還鎖定雷某君的所在地。3月23日，專案民警分別在內江市威遠縣龍會鎮和山東聊城市，將詹某軍和雷某君拘捕歸案。

落網後，詹某軍講述了逃亡29年的歷程，隱姓埋名的他睡過橋洞，做過苦力，先後輾轉於河北、山東、江蘇等地，過著提心吊膽和朝不保夕的生活，猶如驚弓之鳥。

詹某軍落網。（紅星新聞）

今年3月，他因思家心切，潛逃到威遠縣龍會鎮遠房舅舅家，「這些年我東躲西藏，從沒有睡過一個安穩覺，活得像個過街老鼠，現在終於解脫了」。

據警方介紹，兩名犯罪嫌疑人是夫妻，案發前和被害人家屬相識，均在威遠縣某鎮的磷鈣廠務工。目前，詹某軍和雷某君已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。