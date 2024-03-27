判決書現過百處錯誤　借款金額從萬變億　諸暨法院啟動追責程序

浙江諸暨市法院的一份一審刑事判決書被人發現出現過百處低級錯誤，除了人名、地名、證人證言錯誤，借款金額亦從500多萬變成500多億。

3月26日，諸暨市法院通報稱，文字差錯問題屬實，法院已啟動追責程序，依紀依規嚴肅追究案件承辦人等相關人員責任；同時舉一反三，加強審判管理，不斷提高裁判文書質量。



出錯的是一份合同詐騙案的一審刑事判決書。據該案被告人家屬盧某（化姓）介紹，2021年7月30日，諸暨市檢察院向市法院起訴，指控被告人嚴勝軍、何華芳、酈藝涉嫌合同詐騙罪、虛開發票罪，方東標涉嫌提供虛假證明文件罪。其中，何華芳是盧某的家屬。

盧某所說出錯的判決書案號是（2021）浙0681刑初904號之一，何華芳為被告人。盧某稱，錯誤包括把「北京交通大學」寫成「北京大學」、「集團各公司」寫成「集團各工資」、「宣芝芳」寫成「宣志芳」、「北京」寫成「背景」、「央企保利集團」寫成「央企暴力集團」、「手寫備注」寫成「首席而被抓」。

據介紹，該份判決書共313頁，20多萬字，當中存在涉及地名、人名、公司名錯誤近30處，如「北京交通大學」共出現20多次，有一次錯寫成「北京大學」；「王勇民」出現百餘次，有幾次錯成「王勇」；「八方建設」錯寫成「八方建築」；「陳建麟案」錯寫成「陳建玲案」；「趙剛」寫成「趙鋼」。

此外，有30多處證人證言存在錯誤，多為錯字、錯詞，如「雖然市政府給的政策是可以的」寫成「雖然市政府給的正常可以的」、「無理由開除員工」寫成「無理由開出員工」、「2018年10月底」寫成「2018年10底」。

借款從500多萬變成500多億。（澎湃新聞）

還有40多處多為句子中的錯字或者錯詞，例如「一筆是借款5735019.54元」錯寫成「一筆是借款 5735019.54萬元」；「壓力八方集團凈資產」應為「壓低八方集團凈資產」；「也有工資可拿了」寫成「也有公司可拿了」；「聚過上下」應為「舉國上下」、「小城鎮政治工程」應為「小城鎮整治工程」。

在盧某統計的錯誤中，有十多處因需要對照偵查卷、筆錄和證據等，不能確定存在問題。

該案為合議庭審理。據《最高人民法院關於完善人民法院司法責任制的若干意見》，合議庭審理案件時，承辦法官應履行以下審判職責，包括擬定庭審提綱，製作閱卷筆錄；根據合議庭評議意見製作裁判文書或指導法官助理起草裁判文書；其他法官應認真履行審判職責，共同參與閱卷、庭審、評議等審判活動，獨立發表意見，覆核並在裁判文書上簽名。

法官助理在法官指導下履行以下職責，包括在法官指導下草擬裁判文書。書記員在法官指導下按規定履行以下職責，包括負責案件審理中的記錄工作；整理、裝訂、歸檔案卷材料。