重慶多社區只可辦婚喪宴需報備　官方：存在一刀切，停止不當做法

網傳重慶市一社區要求居民只可辦婚宴、喪宴，且要向居委會報備，去酒樓預定時也需要提供社區的申報表，甚至有社區稱僅限初婚可辦婚宴，引起網民熱議。



4月8日，重慶市南川區東城街道北郊社區居民委員會下發一份關於禁止濫辦宴席的《通知》。

《通知》稱，為了進一步遏制濫辦宴席的不良風氣，辦婚宴需提前10天到北郊社區居委會進行書面申報；喪事可以在事中或事後5個工作日內到北郊社區居委會報備；酒樓在接待預定時要查看收集操辦宴席人員經過審核備案的《南川區村(居)民操辦宴席申報表》，並在接受預訂當日內向區市場監管局和宴席場地所在鄉鎮(街道)填報《南川區承辦宴席報備表》。

《通知》說明，除結婚酒、喪事以外的都屬於無事酒，一律禁止濫辦，大力倡導婚事新辦、喪事簡辦、無事不辦；如有不聽勸濫辦酒席的，將由公安機關、市場監管局、消防等多家部門聯合執法，所造成的後果由舉辦人和承辦人自行承擔。

重慶市南川區東城街道北郊社區居民委員會下發一份關於禁止濫辦宴席的《通知》。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，4月9日，該社區工作人員證實確有此通知，該通知是為了轄區內居民的安全考慮，提倡不辦除婚喪之外的無事酒。此外，東城街道辦事處工作人員稱，按照規定，目前除婚喪之外的其他宴席都不允許舉辦，去酒樓預定也需要社區的申報表。

今年4月起，重慶市南川區多個社區都發布類似整治濫辦宴席的通知，內容幾乎一式一樣。

南川區南城街道南園路社區工作人員介紹，結婚辦酒要提前報備且僅限於初婚，喪事可以在事後5天內到社區報備。若請客範圍不超過8桌，且不收禮金，則算是家宴，「像那種（辦宴席）大張旗鼓，還要打個橫幅，而且明確收取禮金的話，就肯定不行」。

此外，東城街道鼓樓壩社區工作人員表示，社區發布了整治濫辦宴席的通知，「除了婚宴和喪事的宴席，其他都叫無事宴，但在家裏面，親戚聚在一起，小範圍內的家宴或聚會則又是另外一回事」。

南川區委宣傳部工作人員稱，該部門在2020年已發布過類似通知，該地一直提倡除了紅白喜事之外，其他宴席一律最好不辦。

重慶江津塘河，新人按千年古老婚俗辦喜事。（視覺中國）

4月9日，南川區文明辦通報稱，轄區啟動了濫辦宴席專項治理工作，倡導合理操辦酒席。經排查，轄區個別街道社區在工作執行過程中對政策理解存在偏差，存在工作方式「簡單化」和「一刀切」等問題，當局已指導相關街道社區立即停止不當做法。

南川區文明辦稱，下一步將在全區範圍舉一反三、全面排查，進一步指導轄區鎮街改進工作方式，在合情、合理、合法的基礎上做好文明倡導工作，並再次呼籲濫辦宴席傷害親友感情、造成鋪張浪費，倡議廣大群眾婚事新辦、喪事簡辦。