中老鐵路國際旅客列車開行一周年發送70萬人次　今增開1對列車

中老鐵路國際旅客列車開行一周年之際，周六（13日），兩國鐵路部門在中國西雙版納至老撾瑯勃拉邦兩大著名旅遊城市間，增開國際旅客列車1對，旅客乘火車可實現兩地即日往返。另據中國國家鐵路集團有限公司消息，中老鐵路國際旅客列車開行一周年，累計發送旅客70萬人次。



上午8時10分，隨着D85次列車駛出西雙版納站，標誌着中老鐵路西雙版納至瑯勃拉邦國際旅客列車正式開行，列車預計13時12分到達瑯勃拉邦。而瑯勃拉邦至西雙版納的D86次列車，則於香港時間周六14時35分從瑯勃拉邦始發，預計19時27分到達西雙版納。

此次增開的國際旅客列車在運營初期按每周一、周五、周六、周日共4天開行，全程經停西雙版納、勐臘、磨憨、磨丁、孟賽、瑯勃拉邦6站，包括鐵路口岸通關時間在內，全程旅行時間僅需5小時左右。不過鐵路部門提醒，目前鐵路口岸不具備落地簽功能，跨境旅客須提前辦理好簽證。

另一方面，國鐵集團透露，中老鐵路國際旅客列車開行一周年，累計發送旅客70萬人次，其中發送來自87個國家和地區的跨境旅客18萬人次，列車始發正點率達到100%、終到正點率99%，運輸安全平穩有序。

負責人介紹，下一步，國鐵集團將全面總結中老鐵路國際旅客列車開通運營一周年經驗，密切關注跨境客流需求，與老撾鐵路部門加強合作，適時優化調整國際旅客列車開行方案，並持續提升跨境運輸服務品質，為造福中老兩國民眾、構建中老命運共同體作出新貢獻。