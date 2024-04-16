台灣旅遊必逛連鎖店？港人衝台北「1地方」爆買　台灣人不解

近日一名香港女遊客在小紅書發文稱，自己時隔4年再度到台北觀光，比起一些知名景點如台北101、饒河夜市等，她更懷念一個台灣知名連鎖賣場「光南大批發」，她分享，自己第一天就衝去狂買生活用品，更直呼這是台北必去的景點「不去會後悔」。



該貼文意外引發熱議。有一些台灣網民不理解，留言問，「我沒想到這裡也能成為觀光景點」、「我好幾年沒去了，被妳介紹也很想逛一下」。



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該遊客在小紅書發文表示，相隔4年再度到台北觀光，她一直對「光南大批發」很懷念，第一天就衝去台北車站附近的光南分店爆買，不僅買了痠痛貼布、黑糖桂圓紅棗膏、康寶濃湯等，還購入許多卡片文具，「學生時期的我，真的會買瘋」。

貼文曝光後引發熱議更有網民分享，自己之前去台灣時有逛「裡面全是香港人」、更有補少人稱讚台灣的文具，便宜又好用、選擇又多。

不過也有不少台灣網民對遊客的大力讚賞感到意外，「沒想到光南也能成為觀光景點」、「買文具很好逛」、「這裡可以買到很多正規專輯」、「原來光南對其他人來說是觀光景點！從小我就把這當成巷口便利店」、「觀光客還是多去景點走走吧！」。

據了解，台灣的光南大批發最早是以販售唱片起家，成立於1984年，首家店開在台南，在台灣唱片業興盛的時代，全台灣有超過20家門市。但隨著唱片市場萎縮，光南轉型成複合式賣場，在唱片以外加入書籍、文具，再逐漸擴大生活百貨及電腦周邊等商品佔比。現在光南有超過10萬項商品，以大量進貨壓低價格，販賣商品種類多元涵蓋唱片圖書、鐘錶數位、電腦周邊、文具禮品與百貨飾品等，是台灣知名的連鎖商店，備受當地學生喜愛。