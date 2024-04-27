2023年中國科幻產業總營收增長近三成　首度突破1000億元大關

周六（27日），《2024中國科幻產業報告》於2024第八屆中國科幻大會上發布，顯示2023年中國科幻產業總營收達1132.9億元（人民幣．下同），同比增長29.1%。



《2024中國科幻產業報告》發布。（新華社）

報告由中國科幻研究中心、南方科技大學科學與人類想象力研究中心共同發布，據新華社報道，這是中國科幻產業總營收首次突破千億元大關。

報道指，中短影片創作助力科幻文化傳播及科幻產品推廣，科幻文旅產業的品類和市場範圍逐步擴大，科幻遊戲成為文化傳播的重要媒介。未來，AIGC將對科幻文學、科幻影視等領域產生深遠影響，科幻與未來產業深度融合，助益發展新質生產力。

因應《流浪地球》上映，2019年被稱為「中國科幻電影元年」。（電影劇照）

2019年，電影《流浪地球》上映，該年因而被稱為「中國科幻電影元年」。2020年，國家電影局、中國科協印發《關於促進科幻電影發展的若干意見》，提出將科幻電影打造成電影高質量發展的重要增長點和新動能。2021年，由國務院印發的《全民科學素質行動規劃綱要（2021—2035年）》提及「實施科幻產業發展扶持計劃」。

在一系列政策助推下，中國科幻產業發展迅猛。去年，南方科技大學人文科學中心教授吳巖曾表示，中國科幻產業營收數值雖然不算大，但成長率非常好。若按這個趨勢發展，到2030年應該能達到1500億元左右。