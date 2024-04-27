網紅狗頭蘿莉賣煎餅徵人月薪開4千挨批　落淚喊：是我能力不夠

正妹Coser兼直播主「狗頭蘿莉」在微博有超過300萬粉絲，2021年她與男友分手遭報復，慘被曝光大量性愛影片，曾一度要輕生，被網民報警救下。2023年，她被曝開始在廣州市橋站夜市擺攤賣煎餅，認真工作的身影讓她人氣更上一層樓。



日前，狗頭蘿莉因員工離職，宣布將以3000到4000元人民幣（下同，約3301到4,411港幣）的薪資招募新員工，每周僅休息1天，包住但不包吃，不包含五險一金。但由於要負責的業務多，招募條件被網民砲轟待遇差。對此，她忍不住在影片中崩潰痛哭，強調自己並不是小氣而是「能力不夠」，她曬出收入強調自己在廣州站45天賣煎餅也只賺了1600塊，也承諾未來如果情況轉好，會將月薪提至5000元人民幣。



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狗頭蘿莉在影片中崩潰痛哭：



「狗頭蘿莉」24日先是在微博發長文解釋，稱大家吐槽3、4千預算的工資低，確實是事實，「 但絕對不是我扣扣搜搜 而是地主家的確沒有餘糧」。她樂觀解釋，以後會努力賺錢養家，爭取明年漲到5000元。

不過部分網民卻不買單繼續抨擊她。對此，狗頭蘿莉，4月25日上傳一部長達7分鐘的澄清影片，稱不是不願意給高工資，而是自己能力不足，「我每天站在那裡7、8個小時，一口水不喝，一個屁股沒有坐下來凳子過，我不辛苦嗎？我不累嗎？我工資多少？廣州站45天1600塊（人民幣）」，講到激動處還一度落淚。

她還提到，即便生活再辛苦，她也從未抱怨，依然打扮漂漂亮亮、開心去擺攤，「因為我知道，這是我該得的」。她向批評她的網友喊話，「你們不如來買我的煎餅，當著我的面吃一口，扔掉好難吃，這比你們在網上說這些更有意義」。

狗頭蘿莉也提到，目前該工作已經招到人了，自己也會更努力賺錢，爭取能在明年將工資漲到5000元。

狗頭蘿莉身材姣好，有大批粉絲（點擊放大瀏覽）：

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