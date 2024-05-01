蔡依林重慶搭地鐵CCTV曝光惹議　律師：情節嚴重或面臨治安處罰

台灣天后蔡依林最近在內地舉行《Ugly Beauty Finale》巡迴演唱會，近日更到達重慶演唱，但社交平台傳出她在重慶乘坐輕軌時的閉路電視畫面。

5月1日，重慶軌道集團回應稱，對員工洩露影片的不當行為，會作出嚴肅處理。

有內地律師指出，此舉已侵犯蔡依林的肖像權和隱私權，蔡依林可依據《民法典》規定追責；若情節嚴重，行為人或面臨治安處罰，最高面臨10日以下拘留並罰款。



社交平台傳出蔡依林在重慶乘坐輕軌時的閉路電視畫面，並有疑似重慶軌交工作人員用手在屏幕上指指點點。事件引起公眾質疑閉路電視紀錄是否可以隨意查看及傳播等，有人認為無論是明星抑或普通人，公共場所閉路電視紀錄的使用和傳播應當受到嚴格的限制和監管，前述影片的流出，無疑是洩露了蔡依林的出行隱私。

重慶軌交方面回應稱，可以確定是內部人員所為，公司和警方都在調查，核實後會按公司規章制度和治安條例處理。重慶軌道服務熱線的接線人員表示，對於員工不正當行為，「確實很抱歉，我們會對員工進行處理」。

《極目新聞》報道，陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善表示，《民法典》明確規定，未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像。

《個人信息保護法》也明確規定，任何組織、個人不得非法收集、使用、加工、傳輸、洩露他人個人信息。如果需要通緝犯罪嫌疑人或查找走失人員、尋找丟失物品以及查看公共監控視頻，也需要履行相應的程序。因此，無論是外部人員還是內部人員洩露、散布蔡依林乘坐輕軌的監控畫面，都是違法的，侵犯了蔡依林的肖像權和隱私權。

趙良善解釋，如經查實是內部人員所為，所屬單位可對內部人員予以內部處分。與此同時，在民事責任上，蔡依林可依據《民法典》規定，要求行為人承擔停止侵權、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。

若情節嚴重，行為人或面臨治安處罰，依據《治安管理處罰法》第四十二條規定，散布他人隱私的，處5日以下拘留或者500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。

趙良善呼籲，無論是掌握監控影片的單位、網絡平台還是監管部門，都應牢固樹立個人信息保護意識，牢牢守住安全底線，堅決杜絕「黑監控」，對於洩露監控影片的行為保持零容忍態度，讓違法者為其惡劣行徑付出代價。