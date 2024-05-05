生於草原的少女！27歲女生投身鐵路事業　擔任首位塔吉克族列車長

27歲的艾爾開牙·．多力開來自帕米爾高原上的新疆塔什庫爾干塔吉克自治縣，是一名在雪山草場間出生長大的塔吉克族女孩。她在2019年畢業時，和極少離開牧區的父輩選擇一條不同的人生道路，抱着「姑且一試」的心態，帶着對外界的憧憬，投入列車員的招募，就此與鐵路結緣。



《光明網》報導，艾爾開牙．多力開所在的中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司庫爾勒客運段成都車隊，擔當喀什至成都西站這趟列車的乘務工作，作為連接新疆南部腹地與疆外的重要線路，該趟列車的客流常年保持高位。

艾爾開牙．多力開成為首位塔吉克族列車車長：（按圖了解）

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據了解，艾爾開牙．多力開值勤的這趟列車，全體乘務人員分為兩組，8小時輪一次班。喀什至成都西站往返約50多站，有部分站點停靠時間僅2分鐘。確保安全的前提下，艾爾開牙·多力開及乘務人員需快速組織旅客上下車，精準補充列車上的物資等，成為平均年齡30歲上下的組員們重大的考驗。

艾爾開牙．多力開擔任4年的列車員，受到旅客及各級長官的肯定，在工作出勤、作業規範等考核都名列前茅。直至2023年下半年，艾爾開牙．多力通過系列綜合測評，成為內地首位塔吉克族列車長。

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