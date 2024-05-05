深圳新樓盤遭暴雨倒灌　樓梯成瀑布大堂水及膝　電梯井及車庫遭淹

在4月23日，深圳市氣象台發布暴雨紅色預警信號，隨著降雨量不斷增加，深圳龍華區一個新樓盤的業主們發現，大量的雨水湧入小區大堂、雨水不斷從樓梯流下、電梯井被水淹無法使用、地下車庫也遭水淹，地下車庫中的充電樁更有可能帶來漏電的隱患。業主質疑樓盤存在設計缺陷的問題。



涉事樓盤為位於深圳龍華區的中海學仕里小區。內媒《南都週刊》報道，有業主反映，自己花費約千萬人民幣買的單位竟然不能經受大雨的考驗，一場大雨直接讓小區大堂和地下車庫變成「水簾洞」，「小區大堂，水幾乎有膝蓋那麼深」。

對於雨水倒灌的原因，業主們一致認為是項目設計缺陷導致的，由於小區大堂入口低於市政路面，讓中海學仕里小區在雨季變成了「都市洩洪區」。業主們的一致訴求是將大堂推倒重建，但這一方案遭到了發展商拒絕。

涉事樓盤為位於深圳龍華區的中海學仕里小區。（《南都週刊》）

發展商方面回應稱，對於因暴雨引發的雨水倒灌問題，是不可抗力的極端天氣原因造成的，項目本身設計規範並無缺陷。由於4月23日雨勢較大，小區主幹道的雨水沖刷了大量的落葉、泥土等雜物堵塞了馬路邊的排水渠，導致小區大堂入口被路面的積水漫入。

發展商方面又稱，4月26日深圳再次迎來強降雨，但小區並沒有再次出現雨水倒灌的問題，這驗證了設計本身並沒有問題。