做遊戲代練被當反面教材　19歲仔花8萬買車送爸：當年僅父親撐他

江蘇連雲港19歲少年李瀟自小對電子競技就有極強的天賦，中考成績不如意的他遂在畢業後成為一名遊戲代練，可是這是決定卻被身邊人當成「反面教材」。不過其父親卻十分支持他，賴理身邊閒言閒語，支持他靠打遊戲賺錢，令李瀟非常感動。在電競路上取得好成績的李瀟在2022年轉型做起了電商。眼見同樣做生意的父親開着一輛舊貨Van，孝順的他近日花費8萬元人民幣送了父親一輛小轎車，並拍片記錄下，引發網友點讚，「我們都走出了各自的困境」。



據李瀟介紹，自己多年前就發現在電子競技極具天賦，2020年，中考成績不如意的他，因不想在不熱愛的事情上渾渾噩噩，於是成為了一名遊戲代練。在初中畢業後，他已經可以靠代練養活自己。他向父親提出想做一名全職電競行業選手，而後者雖然對遊戲一竅不通，但仍尊重兒子的意願。

那時，身邊的人都把李瀟當「反面教材」，認為做遊戲代練是負面的事，可李父頂住壓力，不但沒有認為兒子叛逆，反而稱他有自己的追求是好事，讓他去做不會後悔的決定，甚至專門買了一部當時配置最高的手機給他更好地做好代練。

結果，2021年，李瀟在某手遊奪得全國第一的好成績，他第一時間跑到父親面前告訴他成功了，後者雖然不太了解，但為兒子驕傲。而憑着自己的成績，李瀟吸引了30多萬粉絲，也讓其代練客戶量迅速增加。後來，李瀟覺得遊戲失去了原來的樂趣，同行業的競爭也越來越激烈，於是在2022年轉行做起了電商。

事業走上軌道的李瀟眼見父親的舊貨Van已經故障連連，夏天發動機過熱的時候會熄火，冬天溫度太低又需要潑熱水回溫，甚至連喇叭都不響，於是花費8萬多元為父親買了一部二手本田車。李瀟指，對他而言，能為家人做點事我也很有成就感。

雖然李瀟現時偶爾還是會接單代練，但更多的工作重心已放在電商上。把送車給父親的過程分享到網上後，李瀟受到大家關注。對此，他表示很開心，並稱他們父子倆這一路非常難走，但他們都走出了各自的困境，且他完成了曾經的目標，「像是輕舟已過萬重山」。