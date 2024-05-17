46歲兒子異鄉打工離奇死亡　77歲老父奔走600天尋真相惹網民鼻酸

2022年，46歲的胡廣權在廣西寧明縣人民醫院離世，76歲胡廣權父親和72歲母親走上兒子死亡真相的道路。警方稱，胡萬權是5月3日晚外出自行墜落涵洞而亡，但當時監視畫面顯示，胡萬權還能行走到各科室看診，到醫院後卻出現「致命新傷」，包括多處骨折，心包出現13公分新傷。由於疑點重重，事件曾引發廣大網民關注。但將近2年了，事件熱度消退，案件卻沒有任何新進展。



據了解，胡廣權父親和母親已經從老家重慶到了兒子身亡的廣西，胡廣權時常跪在大街上，一跪就是一整天。網民說道，「誰能看得了，父親77歲了跪在大街上600餘天，吃著饅頭沒有菜，身上套著一個麻袋寫著大大的冤字，可是他的兒子去世600多天了，今天爺爺又跪了一天，繼續這樣吃飯。」



疑點一：涵洞無胡萬權血跡樣本

胡萬權父親質疑，警方說胡萬權是5月3日晚外出自行墜落涵洞，但是物證鑑定報告顯示涵洞地面未鑑定出我兒子的血跡樣本，胡萬權的血跡則是在牆面上。胡父質疑，「求助科學解釋高空墜落地面血跡不是我兒子的，這裡還不是第一現場嗎？求真相。」

據了解，針對胡萬權墜亡案，廣西縣寧明縣稱「查無犯罪事實」，不予立案。

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疑點二：胡萬權到醫院後出現「致命新傷」

此外，胡父也質疑為何胡廣權到了醫院後身上才出現「致命新傷」。據醫院CCTV，5月4日，胡廣墜落後臉上有血跡，但仍能行走到醫院看病，住院卻在5月6日傳來胡萬權死亡消息。

胡父表示，胡萬權於2022年5月6日在廣西寧明縣人民醫院離世，當時胡父見到兒子時，「我兒子就是赤裸裸躺在地下，連生前所穿的衣服都沒有見到」，根據勘驗結果，胡萬權身上出現多處骨折，心包破裂13公分。胡父表示，他們無法理解為什麼到醫院後出現這嗎多新傷，醫生診斷結果和屍體檢驗結果為何不一致。

據了解，「胡萬權」事件在2022年曾引發關注，但是隨著近2年過去熱度逐漸下降。直到抖音博主「霧都的娃」再次遇到胡萬權父母，發現這600多天他們過著只吃饅頭和米飯的生活，繼續在廣西找尋兒子死亡的真相，事件才再次引起討論。

網民點睇：

真相遲早會來的，烏雲遮不住陽光。

老人家本該安享晚年的年紀還在到處求公道，看不得他們受這樣的苦，同時又痛恨自己沒有幫助他們改變現況的能力。

希望爺爺奶奶能得到幫助！希望能有媒體關注！

不是6天！不是60天！是600天，老百姓的日子真絕望。

普通人的無能為力。老百姓的日子真絕望。

