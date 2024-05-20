有片｜無牌Audi高速公路攔停私家車　司機邊講粗口邊揮棍砸車窗

網傳湖南湘潭市G60滬昆高速公路上，一輛白色Audi（奧迪）私家車攔停另一輛私家車，Audi車司機下車後，手持棍棒將對方的車窗砸爛。



影片顯示，一輛沒有掛上車牌的白色Audi，在高速公路上攔停另一輛私家車，車內乘客立即拍片，並稱「高速上惡意攔車，報警」。

隨後，一位身穿白色短袖T恤的男子手持棍棒將司機位的車窗砸爛，站在車旁一直說髒話，並稱「你追老子尾了」、「你個小雜種」。

此時，被攔停車輛的司機位及車頭擋風玻璃已經被砸碎。白衣男子邊罵邊用手機拍攝，隨後又用手中的棍棒再砸被攔停車輛的前擋風玻璃，要求車內司機及乘客下車。

湖南省高速公路交通警察局湘潭支隊的工作人員稱，事發於5月19日，攔車的男子已被警方拘捕，聯合屬地公安正在偵辦中，當事人也在配合警方工作，後續情況會通報。

網民睇法：

這不僅是交警要處理的了，刑警要介入了！打黑除惡沒有到的角落出來的！

紋身，大金戒，大金項鏈，棒球棍，請告訴我那一條不符合黑色會混混？

砸人家的車，還拍視頻。給警方取證用嗎

赤裸裸的黑黑社會行為！不刑拘？

掃黑除惡太不徹底了

這是交警處理的事嗎？治安大隊呢？

恐怖，光天化日之下還有這麽樣的惡

