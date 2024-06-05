貴州一大橋建成多年卻「斷頭」成停車場？　官方承諾今年接通主路

貴州一條大橋早於7年前建成，但受「釘子戶」阻礙至今未與主路貫通，車輛需繞路行駛，甚至變成居民停車場。

縣政府回應稱，因未與村民在拆遷補償方面達成統一，故大橋與主路尚無法連通，但承諾「今年要開通」；橋上停車亦確有其事，目前已全部清理，不准停車。



網傳影片指，貴州一大橋未與主路貫通，被居民用作停車場，橋面可見有私家車停放。近日又有網傳影片指大橋建成了但未通路，需要繞路行駛。

《紅星新聞》 報道，影片中的大橋為貴州劍河縣境內的仰阿莎大橋。公開信息顯示，該橋耗資約1.5億人民幣修建，已於2017年交（竣）工驗收，但一直未與仰阿莎大道貫通。

仰阿莎街道在2022年的工作計劃中稱，要拉通長期以來形成的斷頭路。2023年3月，劍河縣自然資源局曾發布公告，擬舉行仰阿莎大橋征地補償聽證會，內容為擬征收仰阿莎街道街上村集體土地約3.6畝。今年2月，劍河縣縣長楊勝朝表示，會全力拉通仰阿莎大橋。

據介紹，仰阿莎大橋與仰阿莎大道如直線連通，橋頭南端未連通的位置即為街上村。圖上大橋與大道未貫通的位置即為街上村棚戶區。

劍河縣委宣傳部兩名工作人員回應稱，因未與村民在拆遷補償方面達成統一，故仰阿莎大橋和一號橋（位於仰阿莎大道）尚未連通。其中一名工作人員也表示，劍河縣委、縣政府做出了「今年要開通」的承諾。目前僅有幾戶在拆遷安置補償方面有分歧，3、4月已經為涉及的大部份住戶安排安置房。

大橋與大道未曾貫通的位置即為街上村棚戶區。（影片截圖）

該工作人員承認，此前橋上被市民當作「停車場」停車確有其事。不過經管理後，相關部門已將橋上違停的車輛清走，違停將被罰。