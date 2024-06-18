雨帶北移　長江中下游將進入集中降雨期：雨量預計比常年多1倍

「中國氣象局」公眾號，6月18日6時，中央氣象台繼續發佈暴雨橙色預警，預計自18日開始，南方雨帶明顯北抬，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。



中央氣象台首席預報員陳濤表示，受副熱帶高壓維持穩定、暖濕氣流強盛的天氣形勢影響，自6月9日以來，江南中南部至華南地區進入降水集中期，出現多輪強降水過程，部分地區累計降水量較常年偏多2倍以上。

中央氣象台預計，從6月18日白天開始，隨著西太平洋副熱帶高壓逐步增強北抬，其西部邊緣的西南暖濕氣流將向北伸展至江南北部至江淮地區。18日夜間至20日，直接控制主雨帶位置的低空切變線系統將在長江中下游地區南北擺動，強降水也將主要集中在江漢、江淮、江南北部及廣西、貴州等地，福建、廣東降水將明顯減弱。

陳濤強調，主雨帶北抬不是「一蹴而就」，而是「擺動」北抬。6月中旬末至6月下旬，主雨帶將在江南北部到黃淮南部南北擺動，但降水核心區將主要位於長江中下游沿江地區。其中，包含貴州南部、廣西北部、湖南北部、湖北東部、江西東北部、安徽南部、江蘇南部等地降水量將超過300毫米，較常年同期偏多1倍以上。強降雨時段主要在18日至20日、21日至24日和27日至29日，主雨帶將沿長江沿線略有南北擺動。

此外，水利部和中國氣象局已於17日18時繼續聯合發布紅色山洪災害氣象預警。公眾需密切關注當地氣象部門發佈的短時臨近天氣預報預警資訊，並採取相應的防禦措施，警惕持續強降水疊加效應引發的山洪、地質災害和城市內澇等次生災害。降水期間，公眾應儘量避免前往山區、低窪地區，提前做好出行規劃，注意出行安全。