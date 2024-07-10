穿吊帶背心不端莊？　女生潮州逛古鎮遭陌生男斥：是對男人的誘惑

7月9日，有女網民發影片稱，自己在廣東潮州古城遊玩時，穿着吊帶背心拍照打卡，遭一陌生男子指責騷擾：「穿成這樣是對男人的誘惑」。



影片中， 一名身穿白色T恤的男子騎著一輛藍色電單車，對女生說，「這樣穿是對男人的誘惑」、「要穿端莊的」、「上面像內衣」、「這種東西只能傳給你丈夫、你老公看」。女生反問，「跟你有什麽關系」，白衣男子表示「看不慣你」。

《瀟湘晨報》女生表示，她們在潮州玩得很開心，當天穿着的是一件非常普通的吊帶，但是對方一直喋喋不休，實在受不了才開始拍他。

7月9日，潮州古城遊客服務中心工作人員表示，已接到相關情況的反映，之後會將此事反映給警方。「我看了影片，影片中的男子口音不是本地人。古城里有民警巡邏，男人的行為已經構成騷擾，可以向警方反映情況。」

該工作人員表示，潮州古城是一個開放式的景區，廣濟門到廣濟橋這一段路的人流量最大，民警在此處巡邏範圍也最大，廣濟門附近還有臨時辦公點，遇到任何問題可以前去向執勤民警反映。

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這個男的，難道真的是古人？那他命還挺長



男的別出門了，一出門就被這個誘惑那個誘惑的，適合在家做家事。



女性穿太過暴露就是色，就是色誘。有些女人的穿著比西方還西方，太開放了



大清已經亡了



真的夠煩，盡然還有人指責人家穿吊帶，現在怎麼還有這麼多人思想那麼封建了



男人就有男人的樣子，女人有女人的樣子，既然你選擇公開露，就要承受可能的風險

