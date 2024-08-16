巴黎殘奧會中國代表團成立　284名運動員出征最小年僅15歲

第17屆殘奧會將於8月28日至9月8日在法國巴黎舉行，周五（16日）下午，中國體育代表團在北京成立，由中國殘聯主席程凱任團長，黨組書記、理事長周長奎任執行團長；黨組成員、副理事長尤亮，理事李冬生任副團長。



據央視報道，代表團總人數516人，其中運動員284人（包括男運動員126人、女運動員158人），教練員、工作人員、競賽輔助人員232人。運動員分別來自全國25個省、自治區和直轄市，平均年齡25.8歲，年齡最大的是48歲的乒乓球運動員熊桂艷，最小的是15歲的遊泳運動員朱慧，還有12名少數民族運動員。

中國體育代表團在北京成立。（央視新聞）

運動員皆是業餘選手。（央視新聞）

運動員皆是業餘選手，職業有工人、農民、學生、公務員、職員和自由職業者等，其中189人參加過殘奧會，95人首次參加殘奧會。

今次是中國第11次派團參加夏季殘奧會，今屆巴黎殘奧會共設22個大項、549個小項，屆時將有來自約160個國家和地區的4400名運動員參賽。中國代表團將參加射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、皮劃艇、自行車、盲人足球、盲人門球、盲人柔道、舉重、賽艇、射擊、遊泳、乒乓球、跆拳道、坐式排球、輪椅籃球、輪椅擊劍、輪椅網球等19個大項、302個小項的角逐。