湖州古鎮石板路現「全家六口殉難於此」墓碑　引發民眾好奇心

來自江蘇南京的杜先生（化名）日前到浙江湖州市新市古鎮遊玩時，意外發現石板路上一塊地磚是用老墓碑做的，且上面有著「全家六口殉難於此」的字樣，於是好奇拍下分享到網上，結果引發熱議。



該石碑大概一米長，三四十厘米寬，碑文部分字跡因多年的風吹雨打已開始模糊，但中間的「全家六口殉難於此……表弟和妹婿立」，以及正上方的「醫」字清晰可見。

杜先生透露，這塊石碑是在古鎮遊客中心出門50米左右的石板路上看到的，一開始，他以為只是一塊很普通的墓碑，因江南很多古鎮都曾用無人認領的、明清時期的墓碑做地磚，直到看了立碑左側兩列文字是表弟和妹婿立的，就開始覺得奇怪，「一般不都是兒女立的麽？」

地上的老墓碑引起杜先生興趣。(上游新聞)

再之後，他看到「全家六口殉難於此」，但第二列的前幾個文字實在沒法解讀，於是他決定發在網上請網友看看。而經網友辨認，第二列文字應為：「『醫士顧紫台之墓』妹婿 表弟仝立。」而對於這一家六口殉難的原因，杜先生好奇不已。

經網友調試後，碑文更加顯眼。(上游新聞)

據新市古鎮景區一名工作人員介紹，不少用來鋪路的石板是明清墓碑，並非文物，「被人遺棄又沒有人祭拜，就用來鋪路了」；另一名工作人員則介紹，杜先生所指的地磚位置是在沈銓故居這段路上，也是古鎮的一段老石頭路，並透露這段路是鎮政府以前鋪的。