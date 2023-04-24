重慶女名字遭前男友刻墓碑　起訴清除遭拒：影響我家風水

《頭條新聞》報道，重慶一女子曾被男友以「外孫媳婦」的身分刻在家中逝世長輩的墓碑上，後二人因性格不合分手，女子要求男方清除她的名字，但遭到男方拒絕並稱：「影響我家風水」，二人隨後對簿公堂。

近日，該人格權保護案件在重慶市璧山區人民法院得以解決，女方的名字被徹底清除。



報道稱，該對情侶同居近十年，沒有領證結婚。男方的外祖父母去世後，按照當地習俗，需在墓碑刻上後輩的名字。男方徵得女友同意後，將其名字以「外孫媳婦」的身分刻在已故外祖父母的墓碑上。其後，二人因性格不合分手，並在同居財產分割方面產生分歧，女方要求男方將她的名字從墓碑上清除，遂對簿公堂。

女子的名字被男友以「外孫媳婦」的身分刻在家中老人的墓碑上，分手後要求男方將名字去除，但遭到男方拒絕並稱，影響家中風水。（示意圖 / VCG）

經法院調解，男方承諾會將女方名字從墓碑上清除。但結案後，男方一直未履行義務，女方遂向法院申請強制執行。男方認為除名會對墓碑造成破壞，「怕壞了自家風水」，所以一拖再拖。最終，被執行人在法院的勸導和督促下，將文字徹底清除。

法官表示，人格權是民事主體享有的生命權、身體權、健康權、姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權等權利。《民法典》將人格權獨立成編，是尊重和保障人權、維護人格尊嚴的重要體現。

網民點睇：

沒結婚幹嘛要刻上去呢？



男方這一家子好迷信



肯定要去除的吧，不然這男的找了新老婆不會尷尬嗎，除非他不結婚了



這是什麼奇葩行為



這事真不好說誰對誰錯，感情正好的時候說要刻名字，女方也不好意思拒絕，分手了男方不想在墓碑上再動手也挺合理，只能好好協商了。



對於很多人來說如果拿著錘子去敲先人的墓碑是不吉利的



哈哈哈哈草率了吧

