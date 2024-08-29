14歲至20歲被包辦3次婚姻？抖音嚴懲擺拍婚姻　涉事帳號永久封禁

抖音安全中心本月28日透過微信公眾號發布消息，為維護社區良好生態，並落實「清朗．整治『自媒體』無底線博流量」專項工作，平台已加強對違規內容的打擊力度，重點打擊「不擇手段蹭炒社會熱點」「自導自演式造假」等行為。



根據平台於5月27日發布的《抖音關於實行熱點內容核實機制的公告》，抖音已啟動一項由平台牽頭，聯動各地相關機構和新聞媒體，對熱點事件的當事人和疑似演繹內容進行核實的機制。截至目前，抖音「無底線博流量」治理專項團隊已介入核實203個熱點事件，並對1174個帳號進行了處罰。

其中一個典型案例是關於帳號「是老王家的二姐呀」發布的虛假影片。該帳號聲稱其本人在14歲至20歲期間被父母包辦了三次婚姻，並在16歲時與一名年長30歲的男子生下孩子，並已委託律師起訴親生父母。

抖音表示，已加強對違規內容的打擊力度，重點打擊「不擇手段蹭炒社會熱點」「自導自演式造假」等行為。（抖音安全中心）

經平台核實，該帳號發布的內容存在極大擺拍嫌疑，該帳號此前發布了多個影片，諸如「尋找失散的三妹」「與三妹爭執」「與母親衝突」等劇情，並與幾個自稱「三妹」「大姐」的帳號互動頻繁，涉及包辦婚姻、重男輕女、家暴等社會熱點話題。抖音平台因此對該帳號進行了永久封禁處理。

此外，平台還處理了其他幾個案例，例如有帳號發布虛構車窗拋物導致後車追尾的影片，以及炒作家庭矛盾、擺拍兒媳婦喝農藥昏迷的虛假影片。這些帳號均因違反平台規則而受到不同程度的處罰，包括取消營利權限、禁言、抹除粉絲增長等。

抖音平台強調，創作者在使用虛構演繹方式進行內容創作時，必須在顯著位置標明「虛構演繹」，避免引起用戶誤解。平台將持續加大對違規內容的打擊力度，確保社區環境的清朗健康。