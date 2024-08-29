周杰倫狀告網易再判敗訴　法院：公眾人物對網絡話題有容忍義務

近日，周杰倫、杰威爾音樂有限公司起訴網易旗下遊戲《天下3》不正當競爭案二審結果出爐。法院維持一審原判，認定周杰倫、杰威爾上訴理由不成立，網易《天下3》被控行為不構成不正當競爭，且周杰倫作為知名度極高的公眾人物，應當對網絡上提及其的話題有一定容忍義務。



2022年7月，周杰倫時隔6年發布新專輯《最偉大的作品》，引發內地全網抽獎贈送數字專輯熱潮，網易旗下《天下3》，及多款遊戲產品自發組織微博抽獎活動回饋用戶。

三天後，杰威爾音樂官博發表聲明，表示「本公司強調從未授權該遊戲使用周杰倫之音樂作品，亦無授權其贈送周杰倫演唱會門票，該公司活動與杰威爾音樂無關，亦與周杰倫無關，並非官方授權活動。」

周杰倫、杰威爾公司狀告網易一審敗訴

為此，周杰倫及其公司杰威爾音樂將網易《天下3》訴至法庭。

針對杰威爾主張的《天下3》於2023年7月舉辦的贈送玩家周杰倫新專輯活動、未經官方正式授權，屬於不正當競爭行為，法院一審判決認定，微博轉發抽獎是常見活動，大量社交媒體賬號舉辦轉發抽獎周杰倫專輯或者演唱會門票活動，公眾不易誤認抽獎方與周杰倫存在代言等特定關系。

同時，法院也駁回了杰威爾主張的《天下3》在遊戲中將周杰倫新專輯的元素制作成遊戲道具進行銷售。法院認定，「遊戲道具」僅為專輯兌換「憑證」，且該活動只針對遊戲20級以上老玩家開放，並不具備拉新引流、盈利等性質，不構成不正當競爭。

2024年3月19日，「周杰倫一審敗訴網易」登上微博熱搜榜第一。法院最終認定被告《天下3》所有被控行為均不構成不正當競爭，駁回杰威爾205萬元索賠等全部訴訟請求。

法院二審維持原判：公眾人物對網絡話題有容忍義務

近期，周杰倫起訴網易《天下3》不正當競爭案二審結果出爐。判決書顯示，二審法院維持一審原判，認定周杰倫、杰威爾上訴理由不成立。8月29日「周杰倫敗訴網易」再次登上微博熱搜第一。

法院認定，周杰倫新專輯相關的熱搜話題、詞條、宣傳報道極為普遍，《天下3》微博自費轉發抽獎等回饋玩家行為無盈利性質，未違反誠信原則和商業道德，難以讓公眾產生周杰倫與遊戲存在代言、授權等聯想，《天下3》被控行為不構成不正當競爭。

周董周杰倫經典歌無數，不時舉行世界巡迴演唱會。（IG：@jaychou）

判決書顯示，二審認為，周杰倫、杰威爾公司未能提供證據證明網易、網易雷火通過上述行為獲取競爭利益，或者攫取了周杰倫、杰威爾公司通過發行專輯、舉辦演唱會產生的經濟利益。從相關消費者在微博等平台的留言來看，其並未因為網易和網易雷火提供的商品、服務與周杰倫、杰威爾公司之間產生對應的關聯關系或者導致混淆。周杰倫作為知名度極高的公眾人物，應當對網絡上提及其的話題有一定容忍義務。