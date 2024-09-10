村主任被舉報倒賣500年古碑　村幹部：懷疑有人想偷「乾脆賣掉」

山西運城市芮城縣陌南鎮灣里村的村民，實名舉報村長、村主任等人以20萬元（人民幣，下同）倒賣一塊擁逾500年歷史的古碑，幸警方及時追回。有村幹部表示，村委懷疑有人想偷走石碑，「想著乾脆賣掉」。



舉報人自稱為灣里村村民駱某某，在8月24日，村主任楊某某未經村民同意，將村上一塊有幾百年歷史的古碑以20萬元倒賣到河南，幸警方接報後成功追回，又稱若非警方及時介入，文物就會被賣到外地。

圖片顯示，該塊石碑呈不規則形態，一側打磨出的平面上刻有數十個篆體字，但因拍攝不清晰，無法辨認具體內容。

山西運城市芮城縣陌南鎮灣里村的村民，實名舉報村主任倒賣一塊擁逾500年歷史的古碑。（華商報大風新聞）

《華商報大風新聞》報道，駱某某介紹，被倒賣的石碑有500多年歷史，是水沖摩崖石材質。大約在５、６年前，有村民在家中建房時挖地基挖出石碑，之後就一直被栽在村委會。

駱某某稱，傳說是古代一位姓陰的將軍帶同石碑來到灣里村，如今該村的陰家是一個人丁興旺的大家族。他又稱，聽說該石碑是鎮邪的鎮物，但他不清楚上面篆刻文字的具體內容。

駱某某提到，村主任稱是村兩委決定賣走石碑，「就算是村兩委決定的也是犯法的，村兩委就能決定文物買賣？他們為什麽不跟全村村民說？」。他又稱，石碑的價值遠不止20萬，或高達7、80萬，「村委的賬上確實入了20萬，但誰知道裏面有沒有其他啥貓膩」。

石碑呈不規則形態。（華商報大風新聞）

石碑呈不規則形態。（華商報大風新聞）

村主任楊某某未就事件作出回應，但村會計陰先生介紹，聽說之所以要賣出石碑，是因為村委日前發現石碑底座有被人撬動的痕跡，懷疑有人想偷走石碑，「所以村上就想著乾脆賣掉」。他證實，當時石碑被賣到河南某地，來往的賬目為20萬元。

陰先生稱，自己並無直接參與石碑的賣出和追回具體事務，只負責將20萬元退回給買家。村主任楊某某也並未直接參與，而是由村上另一名幹部帶著兩名村民出售石碑。

陰先生稱，作為陰氏家族的成員，對於駱某某所說的陰家祖上留下該石碑一說，他堅決予以否認，「上面啥內容我也不認識，但聽說是古人送給自己朋友，讚美朋友的一些語言」。

石碑呈不規則形態，一側打磨出的平面上刻有數十個篆體字。（華商報大風新聞）

另有村民透露，駱某某舉報村主任，可能是因為之前參與村委競選，失敗後產生的矛盾心理，「可能因為這個心裏不高興」。

對於村委出賣該石碑的行為是否構成倒賣文物，民警表示，還不確定是否屬於倒賣文物。案件仍在調查處理之中。

運城市文保中心負責人王主任介紹，該中心並未介入事件，若公安部門要鑑定文物，需要走鑑定手續及先立案，才能啟動文物鑑定程序。