內地女澳門看煙花被用粵語罵「大陸狗」　不帶髒字回擊獲網民盛讚

每年9月初至10月初中秋節至國慶節期間澳門都會舉辦「澳門國際煙花比賽匯演」，今年已經邁入第32屆，吸引許多遊客前去觀賞。但日前有一個身穿紅衣服的女遊客在跟煙花拍照時，疑似因為擋住後面另一名女遊客的視線，遭罵「大陸狗，拍什麼拍，回家吧!」，



沒想到被罵的紅衣女遊客也懂粵語，霸氣回罵稱，「這個位子是我霸的，我已經讓位子給你了，你講咩姐?」，她又接著說「有本事你多說一次大陸狗，我們所有人都拍到了，你一點禮貌都沒有，有本事你別來大陸，一輩子待在這裡(澳門˙)」。



影片上傳後引發網絡熱議，許多網民憤怒抨擊「都什麼年代了還有搞地域歧視？」，亦有網民稱讚紅衣女遊客「又美又颯，搞得我都想學粵語。」



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據了解，事件發生在9月21日，近日在內地社交平台發酵，當天因為煙花匯演，所以人潮眾多而爆發爭執，事後紅衣女遊客有回應稱，自己其實有刻意拍照時不擋住別人的鏡頭，「動作已經盡量小了，沒想到這個年代還有地域歧視」，紅衣女遊客稱自己是潮汕人，粵語不標準，但是是真實發生的事件，不是劇本，自己也願意配合一切調查。

網民點睇：

澳門人對大陸人挺好的，確定是澳門人嗎?

紅衣服姊姊，又美又颯。

看得我都想學粵語了，好帥啊!

想欺負我們廣東小姐姐沒可能，廣東小姐姐巾幗不讓鬚眉。

講粵語的不一定是澳門本地人。

