全身綁滿20萬美金！澳門男珠海出境　神情可疑露1破綻遭關員識破

中國海關總署稱，9月27日，拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門），折合人民幣約140.3萬元。



拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

當天早上8時許，澳門男子陳某經拱北口岸旅檢大廳的海關「無申報通道」出境。現場關員發現其神情可疑，並有意用背包遮擋腹部，遂將其攔截。

經進一步查驗，關員從其腹部、雙腿內側位置查獲利用彈力繃帶和保鮮膜捆綁的二十疊美元現鈔。經清點，共計20萬美元整，折合人民幣約140.3萬元。

拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一名男子人身綁藏20萬美元現鈔出境（即由珠海進入澳門）。 （中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署提醒：貨幣現鈔屬於限制進出境物品，進出境旅客攜帶的人民幣現鈔超過20000元或外幣現鈔折合超過5000美元，應當如實向海關申報，選擇「申報通道」通關，按規定辦理相關手續。短期及當天多次往返旅客攜帶額度有更嚴格限制。15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客可分別攜帶不超過等值1000美元和500美元的外幣現鈔。