全球首次　中國科研團隊完成超導太赫茲通信實驗

中國科學院紫金山天文台牽頭的聯合實驗團隊，近日於青藏高原成功實現基於超導接收的高清視頻信號公里級太赫茲無線通信傳輸，其為現時國際上首次將高靈敏度太赫茲超導接收機技術成功應用於遠距離無線通信系統。



實驗在海拔4000多米的青海省海西州雪山牧場亞毫米波天文觀測基地開展，期間，發射端信號發射強度僅有10微瓦，相當於手機基站發射強度的一百萬分之一，在如此微弱的信號強度下，科研人員通過太赫茲超導接收機，成功接收到了距離1.2公里處傳輸的高清視頻信號。

實驗在海拔4000多米的青海省海西州雪山牧場亞毫米波天文觀測基地開展。（央視新聞）

據中國科學院紫金山天文台研究員李婧介紹，微波通信相當於兩車道的道路；太赫茲通信因具有更寬、更豐富的頻譜資源，相當於把車道增加到了六車道或者八車道，這也是太赫茲的意義；至於超導探測技術的意義，在於其擁有高度的靈敏度，相當於在更寬車道的道路上，跑的車性能更好，幾乎沒有損耗，故能跑得更遠。

太赫茲是介於微波和光之間的頻段，被國內外科學家認為是未來通信中將被充分開發的頻譜資源。太赫茲通信則是解決未來衛星或星地通信海量數據傳輸與落地難題的重要技術手段，但面臨信號衰減嚴重而難以遠距離傳輸等瓶頸。實現太赫茲遠距離通信，一直是國內外科學家們攻克的方向。

太赫茲是介於微波和光之間的頻段，被國內外科學家認為是未來通信中將被充分開發的頻譜資源。（央視新聞）

為此，中國科研人員從20世紀90年代開始太赫茲天文探測技術相關研究，經過近30年的前期技術積累，在近日實現了國際上首次將高靈敏度超導接收機技術成功應用於遠距離太赫茲無線通信系統，同時也實現了在0.5太赫茲頻段以上迄今最遠距離的太赫茲無線通信傳輸。