欠債144億！台重大通緝犯潛逃大陸22年　台陸委會：註銷台戶籍

台灣陸委會昨（10月4日）發布新聞稿，指「重大通緝犯陳由豪長期潛逃海外並在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，陳嫌自即日起喪失台灣人民身分」。但陸委會強調，陳由豪仍有案件在台北地方法院未審，且即使他喪失台灣戶籍，陳由豪持續被通緝中。



陳由豪４日遭陸委會宣布即日起註銷台灣戶籍， 未來若要來台，得以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意才可以。（翻攝中時）

陸委會表示，重大通緝犯陳由豪自91年因案潛逃海外迄今近22年，經查陳嫌在中國大陸設有戶籍，我主管機關自即日起依法註銷陳由豪台灣戶籍登記。

陸委會指出，陳由豪喪失台灣人民身分後，未來如欲進入台灣，必須以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意。政府將嚴格把關，同時避免他假藉第三國籍身分潛入台灣。

陸委會表示，陳由豪逃亡中國大陸期間，我方曾依海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議相關機制，多次要求陸方進行遣返回台。惟陸方均未作出具體回應，我方深感遺憾。

陸委會呼籲陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘，並應儘速將我方外逃在陸之通緝犯協助遣返回台，共同保障兩岸人民權益，確保民眾福祉。

債留台灣144億元港幣

據台媒報道，陳由豪為「東帝士集團」負責人，1990年代，東帝士集團向銀行團貸款超過1200億（新台幣，下同，約合港幣289億）。因東帝士集團發展過快，以及超貸等因素，無力償還，陳由豪本人擔保部份，積欠超過700億（約合168億港幣），其旗下公司東帝士建設（後改名為全盈隆建設）和東雲營造，也積欠巨額貸款。2001年，東帝士集團宣布倒閉，造成台灣銀行體系超過600億元（約合144億港幣）呆帳。

此外，陳由豪積欠綜所稅、證交法案罰鍰、地價稅共6億5千萬，只償還4700萬元。他也因為被控涉及多起掏空、背信等罪，債留台灣600億及欠稅4.1億元，經財政部公布為排名第12位的「欠稅大戶」，於是在2002年逃亡大陸，至今未歸，雖然部分案件陸續因通緝時效期滿，獲判免刑，但仍有案件在台北地方法院未審，且即使他喪失台灣戶籍，陳由豪持續被通緝中。