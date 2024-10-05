調侃王楚欽出局是「慣冷」惹議　脫口秀演員遭劇組暫停合作

10月1日晚，WTT中國大滿貫男單賽事中，乒乓球手王楚欽以1:3不敵丹麥選手林德，爆冷出局，止步男單32強。事後，內地脫口秀演員「瘦子」在個人帳號發布了調侃王楚欽的一段內容，引發爭議。4日，「瘦子」所屬公司表示，已暫停與「瘦子」的演出合作。



據「瘦子」在其社交平台發布的內容截圖顯示，他稱王楚欽輸球出局不叫「爆冷」，而是「慣冷」，又指32是王楚欽的「幸運數字」。他又提到自己覺得運動員起伏很正常，「菜就多練，狀態不好就調整，但有些粉絲非要硬說他很厲害」。

「瘦子」在個人帳號發布了調侃王楚欽的一段內容，引發爭議。（澎湃新聞）

「瘦子」在個人帳號發布了調侃王楚欽的一段內容，引發爭議。（澎湃新聞）

在配文當中，他寫道：「說了這麽多，其實還是希望他能扛起下一周期的大旗的。畢竟除了他應該也沒別人了，林詩棟成長起來也需要時間。加油！希望三大賽能夠有所建樹。」在此前9月14日晚，王楚欽在WTT澳門冠軍賽男單半決賽中以1:4不敵隊友林詩棟，無緣男單決賽。

事件引發爭議，不少網民批評行為欠缺尊重。10月4日，「瘦子」所屬公司野生喜劇脫口秀劇組通過其官方帳號發表聲明回應稱，經調查，「瘦子」發布的內容並非演出內容，野生喜劇所有演出內容均不涉及任何國家運動員，演出內容合法合規；並表示已暫停與「瘦子」的演出合作。5日，「瘦子」在其社交平台發布的關於談論王楚欽和「莎頭」組合的帖子已刪除。