深圳小梅沙海洋世界人造鯨鯊陷爭議　遊客喊退票　園方：值幾百萬

號稱深圳最大水族館的「小梅沙海洋世界」於內地國慶長假試業，卻陷入爭議。有遊客批評館內大型魚缸展示的鯨鯊竟是人造機械魚，而非活魚，園方則稱活體鯨鯊已禁止交易，而這隻「人造鯨鯊」耗資數百萬元人民幣打造。



人造鯨鯊。（影片截圖）

人造鯨鯊。（影片截圖）

人造鯨鯊。（影片截圖）

人造鯨鯊。（影片截圖）

人造鯨鯊。（影片截圖）

館內大型魚缸展示的人造鯨鯊。（資料圖片）

內媒《南方都市報》報道，小梅沙海洋世界試營運期間的門票由原價280元（人民幣，下同）減至優惠價240元，兒童票則是150元一張，吸引超過10萬人次到訪。

不過營運期間出現不少爭議，有網友直言場館很小很擁擠，還有人稱「場館不夠大，連鯨鯊都是人造的，不到下午三點，就有人在現場喊退票」。

利用仿真技術製成的機甲鯨鯊，與美人魚水中的互動。（小梅沙官方影片）

遊客在網上批評人造鯨鯊。（《南方都市報》）

遊客在網上批評人造鯨鯊。（《南方都市報》）

其中最引發爭議的是假鯨鯊，雖在水中優游擺尾，但明顯看得出身體一節節，機械感十足。有遊客在網上表示，他知道有「鯨鯊館」時滿懷期待，豈料去了竟發現是機械鯨鯊，「雖說從保護動物角度出發，但寧可不要也沒必要放條假的，一點也沒看頭」。

據工作人員介紹，由於目前活體鯨鯊已經禁止在市場交易，如今出現在館內的鯨鯊由人工打造，斥資數百萬元人民幣。

在網上，有人認為花近300元的價格看假鯊魚，有點不值得。也有人認為，能換種方式把鯊魚請進來，不用真的禁錮住它們，也是個有助環保生態的事情。

深圳小梅沙海洋世界（右）位於小梅沙東側，共有三層，外型設計靈感取自海洋中的「鸚鵡螺」，透過科技融合與多元智慧，呈現海洋與極地世界的奧秘。左為深圳美高梅酒店，與小梅沙海洋世界同是深圳打造的小梅沙海濱旅遊區。（視覺中國）